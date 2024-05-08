"العثيم للاستثمار" تُوقِّع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتخصيص 10 آلاف فرصة تدريبية للسعوديين

يُذكر أن "العثيم للاستثمار" تعد من كبرى الشركات في المجالات الأكثر نشاطًا في السعودية، وتتميز بتنوعها الاستثماري؛ إذ يندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية – الفنادق - الاستثمار العقاري – الترفيه – السينما - الأزياء – المطاعم والكافيهات – الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية – الوحدات السكنية والمكاتب التجارية.. وغيرها). كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة تشمل العديد من المشاريع ذات الوجهات المتكاملة موزعة على مناطق السعودية، بتكلفة تزيد على 15 مليار ريال.