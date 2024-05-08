"العثيم للاستثمار" تُوقِّع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتخصيص 10 آلاف فرصة تدريبية للسعوديين

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبتنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتجسيدًا لدورها الوطني في مبادرة #الحملة_الوطنية_للتدريب_وعد؛ قدمت شركة العثيم للاستثمار (شريك رئيسي للمبادرة) أمس الأربعاء 8 مايو 2024 ورشتَيْ عمل في ملتقى "وعد"، الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.
وتضمنت ورشة العمل الأولى مهارات التفاوض الاحترافي وأنواعه، كما تضمنت ورشة العمل الثانية مهارات التفكير التأملي والتطوير المؤسسي لدعم رواد الأعمال في تطوير المبادرات النوعية.
واستمرت ورشتا العمل قرابة 8 ساعات، وحضرها ما يقارب 3000 مواطن ومواطنة من الطلاب والطالبات والباحثين عن العمل وفرص التدريب، الذين أبدوا تفاعلهم الكبير مع التدريب. كما طرحت شركة العثيم للاستثمار خلال تقديم الورشتَين التدريبيتَين مجموعة من الأفكار الملهمة في ريادة وتطوير الأعمال والمبادرات للشباب والشابات الباحثين عن العمل.
وخلال الملتقى وقّعت شركة العثيم للاستثمار اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتخصص 10 آلاف فرصة تدريبية للسعوديين والسعوديات في منطقة مكة المكرمة، ضمن مبادرة "وعد" للتدريب.
وتأتي شراكة العثيم للاستثمار الرئيسية لمبادرة الحملة الوطنية للتدريب "وعد" بهدف تعزيز قدرات ومهارات الشباب السعودي في سوق العمل. كما تأتي هذه الورش التدريبية النوعية ضمن جهود الشركة لدعم رؤية السعودية 2030 في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السعودية، وتعزيز فرص العمل النوعية واللازمة للشباب السعودي؛ للمساهمة في الحد من البطالة، وتحسين مستوى المعيشة.
وحتى الآن قدمت شركة العثيم للاستثمار أكثر من نصف مليون ساعة تدريب للسعوديين والسعوديات في مختلف المهارات والتخصصات، من خلال ورش العمل والمبادرات، وفرص التدريب، تجسيدًا لدورها الرائد في تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية. كما تتضمن خطة "العثيم للاستثمار" الاستراتيجية توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للسعوديين من الجنسين بحلول 2030، من خلال المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية للشركة في مختلف مناطق السعودية.
يُذكر أن المبادرة تضم سلسلة ملتقيات مخصصة لتعزيز المهارات والتدريب عبر المناطق، وهي نتاج مخرجات الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، التي انطلقت النسخة الأولى منها في عرعر، ثم الظهران، والآن جدة. وسيتم استكمال مسار الملتقيات بالمناطق؛ لتشمل جازان ونجران والباحة، ومدنًا أخرى لاحقًا.
يُذكر أن "العثيم للاستثمار" تعد من كبرى الشركات في المجالات الأكثر نشاطًا في السعودية، وتتميز بتنوعها الاستثماري؛ إذ يندرج تحتها عدد من الشركات التي تعمل في مجالات (المجمعات التجارية – الفنادق - الاستثمار العقاري – الترفيه – السينما - الأزياء – المطاعم والكافيهات – الذكاء الاصطناعي - المراكز الرياضية – الوحدات السكنية والمكاتب التجارية.. وغيرها). كما أن محفظة مشاريع الشركة الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة تشمل العديد من المشاريع ذات الوجهات المتكاملة موزعة على مناطق السعودية، بتكلفة تزيد على 15 مليار ريال.