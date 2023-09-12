بعد واقعة سقوط لاعبين في مشهد يحبس الأنفاس.. بلدية الداير: الملعب خاص داخل أملاك مواطن

وتفصيلاً، قالت بلدية محافظة الدائر إنه يوجد للبلدية ثلاثة ملاعب مكتملة ومهيأة ويمارس عليها النشاط البدني، وهناك ملعب رابع تم تسليمه لمقاول وجارٍ العمل فيه، أما الملعب الذي ظهر في المقطع فهو ملعب خاص لمواطن داخل أملاكه وليس للبلدية أي صلاحية في الوقوف عليه حالياً وهو في مركز عثوان، علماً بأن البلدية بصدد إنشاء ملعب في المركز بعد الاتفاق مع الأهالي أثناء وقوف محافظ الدائر نايف بن لبدة؛ ورئيس البلدية المهندس وليد معافا؛ ميدانياً على احتياجات المركز قبل أسبوعين، على إيجاد أرض مناسبة.