إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص وغير الربحي تبدأ بنهاية دوام اليوم

فيما بدأت إجازة البنوك، بنهاية دوام يوم الخميس ٢٢ يونيو الجاري، وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل (14 ذي الحجة)، مع استمرار مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحةً خلال فترة العطلة؛ لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.