السعودي للاستثمار يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ميريت إنسنتفز

الرئيس التنفيذي للبنك: نسعى إلى الاستثمار في شركات التقنية والتقنية المالية
الرئيس التنفيذي لميرت: شراكتنا الاستراتجية مع البنك السعودي للاستثمار هي من أهم الشراكات لميريت إنسنتفز
أعلن البنك السعودي للاستثمار عن توقيعه اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ميريت إنسنتفز الرائدة في مجال الحلول التقنية وإدارة برامج الولاء، وذلك بحضور سعادة الأستاذ فيصل بن عبدالله العمران، الرئيس التنفيذي للبنك.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك في تصريح خلال حفل توقيع الاتفاقية: (تأتي هذه الشراكة ضمن خطط التطوير المستمرة تحت إدارة استديو الشركات الناشئة في البنك السعودي للاستثمار والذي يسعى إلى عمل العديد من الشركات الاستراتجية في شركات التقنية والتقنية المالية بهدف إطلاق العديد من المبادرات عدة مجالات.
كما قالت السيدة جولي باربير ليبلان الرئيس التنفيذي لشركة ميريت إنسنتفز في تصريحٍ لها (نحن نشعر بالتفاؤل بشأن التقدم الذي أحرزناه على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتُعد الشراكة والتعاون الاستراتيجي لإطلاق حلول رقمية مبتكرة مع البنك السعودي للاستثمار من أهم الشراكات في المملكة، كما أننا فخورين ونتطلع إلى المزيد من الفرص في مجال الابتكار في قطاع التكنولوجيا في المملكة.