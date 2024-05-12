السعودي للاستثمار يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ميريت إنسنتفز

كما قالت السيدة جولي باربير ليبلان الرئيس التنفيذي لشركة ميريت إنسنتفز في تصريحٍ لها (نحن نشعر بالتفاؤل بشأن التقدم الذي أحرزناه على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتُعد الشراكة والتعاون الاستراتيجي لإطلاق حلول رقمية مبتكرة مع البنك السعودي للاستثمار من أهم الشراكات في المملكة، كما أننا فخورين ونتطلع إلى المزيد من الفرص في مجال الابتكار في قطاع التكنولوجيا في المملكة.