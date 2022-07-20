سيئول.. الرئيس الكوري الجنوبي يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

استقبل الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في المكتب الرئاسي بالعاصمة سيئول، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية كوريا.
ونقل الوزير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- له ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمله الرئيس الكوري تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يحقق السلام والاستقرار.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي السدحان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.