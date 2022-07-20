سيئول.. الرئيس الكوري الجنوبي يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

استقبل الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، في المكتب الرئاسي بالعاصمة سيئول، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية كوريا.