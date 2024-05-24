"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والخرمة والمويه وخليص ورابغ وبحرة والجموم والكامل والشعيبة والليث والقنفذة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل تربة ورنية وأضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على الطائف والعرضيات، حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.