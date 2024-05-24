"الأرصاد" يُنبِّه 12 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والشرقية والجوف والشمالية وتبوك ونجران وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة والخرمة والمويه وخليص ورابغ وبحرة والجموم والكامل والشعيبة والليث والقنفذة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل تربة ورنية وأضم وميسان، وأمطارًا خفيفة على الطائف والعرضيات، حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت.
كما تشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن. وتشهد رياحًا شديدة على الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وأمطارًا خفيفة على الخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل وضباء ونيوم شرما والوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا وخيبر والحناكية والمهد والعيص والرايس وينبع والمدينة المنورة وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا خفيفة على الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء السبت.