"الجبير" يلتقي رئيس ناورو لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في قمة قادة جزر الباسيفيك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم فخامة الرئيس ديفيد أدينغ، رئيس جمهورية ناورو، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53، المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.
وفي بداية اللقاء نقل الجبير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ناورو المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاهية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها في مختلف المجالات، وأبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.