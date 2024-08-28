"الجبير" يلتقي رئيس ناورو لبحث العلاقات الثنائية والتعاون في قمة قادة جزر الباسيفيك

وفي بداية اللقاء نقل الجبير تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ناورو المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة المزيد من الازدهار والرفاهية.