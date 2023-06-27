متنزهات وواجهات بحرية ورقابة.. جازان تضرب موعدًا مع زينة العيد وفرحته

وتضمّنت خطة الأمانة الشاملة لإجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام، تهيئة الواجهات البحرية والحدائق والمتنزهات بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، وكذلك المرافق العامة والساحات البلدية، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الأمانة بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان في ثاني وثالث أيام العيد، تحت شعار "عيدنا فرحة".