بدء تدريب متدربي "المعهد التقني لخدمات الكهرباء" في طاقة الرياح والطاقة الشمسية

وأفاد بأن دور المدينة يتركز اليوم على إعداد وتأهيل كوادر وطنية مستدامة قادرة على تشغيل البنية التحتية لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة الذي يُستهدف أن يبلغ 50% من مزيج الطاقة الوطني خلال العِقد القادم، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك بفضل الجهود العظيمة والمهمة التي قامت بها القيادة الرشيدة لدعم مسيرة تطوير قطاع الطاقة المحلي، وبدعم ومتابعة مباشرة من قبل الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.