"ليب 23" يختتم فعالياته باستثمارات وإعلانات تجاوزت 9 مليارات دولار ويستقطب 172 ألف زائر

اختُتمت مساء اليوم، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني الدولي "ليب 23" التي حققت العديد من الأرقام القياسية الجديدة على مستوى القطاع منذ انطلاقه عام 2022، بحضور 172 ألف شخص هذا العام؛ ليكون أكبر حدث تقني عالمي من حيث الإقبال.