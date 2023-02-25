شاهد من العوامية..3 أيام من الفعاليات المبهرة والإقبال الكبير احتفاءً بيوم التأسيس

وقال مدير مشروع "الرامس" محمد التركي، إن الفعالية شهدت حضوراً لافتاً تجاوز 13 ألف زائر على مدى الأيام الثلاثة، مؤكداً أن الفعالية استطاعت استقطاب الزوار من مختلف محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى بعض الزائرين من الدول الخليجية، مشيراً إلى أن التفاعل الكبير من الحضور طيلة عمر الفعالية يعكس قدرة أركان الفعاليات على استقطاب مختلف الفئات العمرية، مبيناً أن اللجنة المنظمة للفعاليات حرصت على التركيز على الطابع التراثي والوطني في مختلف الأنشطة، وكذلك التركيز على الأزياء التراثية بالدرجة الأولى.