محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن عن فعالياتها خلال عيد الفطر

وتتضمن الاحتفالية التي تنطلق ثاني أيام العيد باقة من الفعاليات المختارة لتناسب جميع أفراد الأسرة، وتشمل جداريات للتصوير التفاعلي ،والتصوير بـزاوية 360 درجة ، والألعاب الكرنفالية ، ونظارات الواقع الافتراضي ، ومنطقة للأطفال، ومناطق لتقديم الأطعمة والمشروبات والضيافة ،مع عروض فنية ومسرحية وتوزيعات للهدايا والألعاب والجوائز القيمة.