غوردون رامزي للمطاعم العالمية وشركة الخليج للتدريب والتعليم تطلقان "أكاديمية غوردون رامزي، شراكة سعودية رائدة

وقال الشيف غوردون رامزي :

» كان افتتاح أول أكاديمية لنا في ووكينغ عام 2021 بمثابة حلم تحقق. دعم الجيل الجديد من الطهاة سواء الهواة أو المحترفين هو شغف أساسي بالنسبة لي. واليوم، مع هذه الشراكة المميزة مع شركة الخليج للتدريب والتعليم لإطلاق أكاديمية جديدة في الرياض، أشعر بحماس كبير. فأنا أؤمن أن التعلم لا يتوقف، وأتطلع إلى مشاركة خبراتي العالمية وتقديم مستوى استثنائي من التدريب في المملكة العربية السعودية. «