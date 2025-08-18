غوردون رامزي للمطاعم العالمية وشركة الخليج للتدريب والتعليم تطلقان "أكاديمية غوردون رامزي، شراكة سعودية رائدة

أعلنت غوردون رامزي للمطاعم العالمية بالتعاون مع شركة الخليج للتدريب والتعليم، الرائدة في مجالات التعليم والتدريب والتطوير في المملكة ، عن شراكة استراتيجية حصرية لإطلاق أول أكاديمية غوردون رامزي خارج المملكة المتحدة، في خطوة رائدة ستجلب خبرات الشيف العالمي غوردون رامزي إلى السعودية للمرة الأولى.
ومن المقرر أن تحتضن الرياض في مجمع نرجس فيو العصري عام 2025 الأكاديمية الجديدة، التي ستوفر برامج متخصصة في فنون الطهي تغطي مختلف المستويات؛ من المبتدئين في المطبخ وحتى الطهاة المحترفين.
وتشمل البرامج مجموعة من الدبلومات والدورات القصيرة التي تنوعت بين الأطباق الكلاسيكية البريطانية والمأكولات الآسيوية، إضافة إلى برامج متخصصة في المخبوزات والحلويات. ويطمح الشيف العالمي غوردون رامزي، بشغفه الكبير لتعليم الجيل الجديد، إلى دمج خبراته العالمية مع المهارات التقنية، لتمكين الطهاة والهواة من الارتقاء بإبداعاتهم في فن الطهي.
ويُعد هذا المشروع للأكاديمية هو الأول على العالم خارج المملكة المتحدة و الثالث ضمن سلسلة الأكاديميات التي أطلقها الشيف رامزي؛ بعد افتتاح الأكاديمية الرئيسية في ووكينغ المملكة المتحدة عام 2021، وافتتاح "أكاديمية غوردون رامزي × هيكسكلاد في الطابق 58 من برج 22 بيشوبسغيت بلندن في فبراير 2025.
وتُقدّم أكاديمية ووكينغ دورات معتمدة من اتحاد السياحة والضيافة (CTH)، وهي ذاتها التي سيتم اعتمادها في فرع الرياض المرتقب.
وقال الشيف غوردون رامزي :
» كان افتتاح أول أكاديمية لنا في ووكينغ عام 2021 بمثابة حلم تحقق. دعم الجيل الجديد من الطهاة سواء الهواة أو المحترفين هو شغف أساسي بالنسبة لي. واليوم، مع هذه الشراكة المميزة مع شركة الخليج للتدريب والتعليم لإطلاق أكاديمية جديدة في الرياض، أشعر بحماس كبير. فأنا أؤمن أن التعلم لا يتوقف، وأتطلع إلى مشاركة خبراتي العالمية وتقديم مستوى استثنائي من التدريب في المملكة العربية السعودية. «
ومن جانبه، قال الدكتور حاتم الدريعان الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتدريب والتعليم :
إن استقطاب خبرة الشيف غوردون رامزي إلى المملكة يعكس التزامنا بإلهام وتنمية جيل جديد من المواهب في فنون الطهي. هذه الشراكة تمثل انسجامًا تامًا مع رؤية المملكة 2030التي تركز على تنويع الاقتصاد وفتح آفاق جديدة في قطاع الضيافة.
وهذه احدى المشاريع والشراكات التي تبنتها الخليج للتدريب والتعليم من أجل التوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي همها وعملها الرئيسي هو تنمية قدرات الشباب وجعل المملكة وجهه للتعليم والتدريب وهذه تُعد واحده من التوسعات والتي تعمل الشركة على بناءها اضافة الى النشاطات والفروع السابقة في الحاسب الالي و الأدارة واللغة الانجليزية و ادارة المشاريع وسيكون هنالك نشاطات نوعيه متتالية البناء.