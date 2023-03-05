قطعة غيار تالفة تضع أكاديميًا عربيًا وسط حالة عملية لسيادة القانون بالسعودية.. والشعار "معك أخوك"

ويتابع الدكتور "شعيب": في نهاية اليوم تواصل معي مسؤول المحل، وطلب مني رقم حسابي البنكي؛ لتحويل القيمة فور وصول القطعة لديه، وبالفعل قمت بشحنها إليه، وبعد قيامه باستلامها قام بتحويل مبلغ الفاتورة، كل ذلك وسط متابعة حثيثة من رجال وزارة التجارة، واهتمامهم الكبير وأدبهم الجمّ، ولغة الخطاب التي لم تخلُ من العبارات الطيبة عن مصر بلدي، وتأكيدهم على سعادتهم بخدمتي وخدمة الجمهور، وأن هذا واجبهم، وكلمات كثيرة تركت أثرًا طيبًا في نفسي، تعكس الاحترافية والتدريب وحسن الخلق لمنسوبي هذا الكيان، الذين يستحق أن يوصف منسوبوه بقوات الدفاع عن المستهلك؛ لأنهم ليسوا مجرد موظفين إداريين حكوميين تقليديين، ولكنهم جنود وسند حقيقي لكل مستهلك صادق في ادعائه، صاحب حق مشروع.