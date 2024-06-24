شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص نفَّذوا عمليات احتيال مالي بقيمة 3.7 مليون ريال

وأشارت إلى أن العصابة الاجرامية نفَّذت عمليات النصب والاحتيال المالي بانتحال صفة غير صحيحة لموظفي بنوك؛ للحصول على معلومات الحسابات البنكية السرية من ضحاياهم، واستولوا على نحو 3.7 مليون ريال بطرق غير نظامية، وقاموا بتحويلها إلى خارج السعودية من خلال 83 حادثة جنائية.