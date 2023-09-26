نايف السديري يصل الضفة الغربية على رأس وفد سعودي: "من فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات"

وصل سفير خادم الحرمين الشريفين، غير المقيم في الأراضي الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، إلى رام الله، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى، لتقديم أوراق اعتماده.
وغرّد السفير عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلاً: من دولة فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات، مقرونة بمحبة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد.
وأرفق السفير السديري، تغريدته بصور تجمع خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبو مازن".
ومن المنتظر أن يلتقي السديري، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية مع الوزير، رياض المالكي، لتقديم نسخة عن أوراق اعتماده، وبعد ذلك سيسلم الأوراق لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله.
ووصل الوفد السعودي، الثلاثاء، برئاسة السديري إلى الضفة الغربية على ما أكّدت القائمة بأعمال محافظ أريحا، يسرى سويطي لوكالة فرانس برس.