نايف السديري يصل الضفة الغربية على رأس وفد سعودي: "من فلسطين الحبيبة أرض كنعان أجمل التحيات"

ومن المنتظر أن يلتقي السديري، في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية مع الوزير، رياض المالكي، لتقديم نسخة عن أوراق اعتماده، وبعد ذلك سيسلم الأوراق لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في رام الله.