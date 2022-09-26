"الصبان": مشروعات الطاقة المتجددة ستنقل المملكة نقلة فريدة.. لهذه الأسباب

وأضاف لـ"سبق": الأمر الثاني هو أن المملكة لا ترغب في الاستمرار بتصدير مصدر طاقة وحيد أو اثنين، وإن كانت صادرات الغاز الطبيعي محدودة جدًا؛ نظرًا للطلب الكبير على الغاز محليًا في توليد الكهرباء كمادة خام للصناعات المحلية، لكن ومع زيادة الاحتياطات من الغاز الطبيعي في ظل الاكتشافات الضخمة الجديدة، ستتمكن المملكة من دخول مجال تصديره، وتصبح من كبار المصدرين له.