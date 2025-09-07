أمانة الرياض تشارك كشريك حكومي في مؤتمر الإعاشة والتموين

ويشهد المؤتمر ورش عمل لتطوير مهارات رواد الأعمال وتحسين إدارة المطاعم والتكاليف، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول اللوجستية المستدامة من خلال إعادة التدوير، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات والابتكارات في قطاع الأغذية والضيافة، بمشاركة قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية، القهوة، المخابز، المواد الغذائية، واللحوم.