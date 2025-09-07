أمانة الرياض تشارك كشريك حكومي في مؤتمر الإعاشة والتموين

تشارك أمانة منطقة الرياض كشريك حكومي في المؤتمر الدولي للإعاشة والتموين (SiCC)، الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2025.
ويعد المؤتمر منصة عالمية تجمع خبراء صناعة الغذاء وخدمات الضيافة لبحث أحدث التقنيات وتعزيز الشراكات على المستويين المحلي والدولي.
ويشهد المؤتمر ورش عمل لتطوير مهارات رواد الأعمال وتحسين إدارة المطاعم والتكاليف، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول اللوجستية المستدامة من خلال إعادة التدوير، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات والابتكارات في قطاع الأغذية والضيافة، بمشاركة قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية، القهوة، المخابز، المواد الغذائية، واللحوم.
وتستعرض الأمانة خلال مشاركتها جهودها في التنمية الحضرية وتعزيز الاستدامة، إضافة إلى مبادراتها الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات البلدية.
وأكدت أمانة الرياض أن مشاركتها في هذا الحدث تأتي ضمن التزامها بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة وتقديم خدمات عالية الجودة، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة تدعم مجتمعاً نابضاً بالحياة، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.