سفير خادم الحرمين بالأردن يسلم وزير المالية الفلسطيني الدفعة الثانية من الدعم المالي الشهري

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس، نايف بن بندر السديري، في مقر السفارة بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم، وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، الدفعة الثانية من الدعم المالي الشهري للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.
وقال السفير السديري: إن "المملكة تكرّس على الدوام جل إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم المطلق للقضية وحقوق الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا الدعم استمراراً لما قدمته المملكة خلال السنوات الماضية من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية للشعب الفلسطيني، بمبلغ 5.3 مليارات دولار للمساهمة في دعم فلسطين.