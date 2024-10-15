سفير خادم الحرمين بالأردن يسلم وزير المالية الفلسطيني الدفعة الثانية من الدعم المالي الشهري

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى دولة فلسطين، القنصل العام في القدس، نايف بن بندر السديري، في مقر السفارة بالعاصمة الأردنية عمّان، اليوم، وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، الدفعة الثانية من الدعم المالي الشهري للأشقاء في فلسطين للإسهام في معالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها.