"فيصل بن سلطان" يحتفي بمواطن تبرع بجزء من الكبد لطفلة

شارك الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود، في احتفاء عدد من ذوي الإعاقة، بالمواطن "فهد بن مديد السويكت"؛ لتبرعه بجزء من كبده لطفلة صغيرة كانت تعاني من أزمة صحية.