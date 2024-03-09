"فيصل بن سلطان" يحتفي بمواطن تبرع بجزء من الكبد لطفلة
شارك الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر آل سعود، في احتفاء عدد من ذوي الإعاقة، بالمواطن "فهد بن مديد السويكت"؛ لتبرعه بجزء من كبده لطفلة صغيرة كانت تعاني من أزمة صحية.
وأشاد الأمير "فيصل"، بالمتبرع، وبالموقف الإنساني والإيثار، وبهمة الحضور من ذوي الإعاقة، على تجاوز الصعاب وتكريمهم لهذا النموذج الإنساني.
كما ألقى عضو مجلس إدارة جمعية "كبدنا" الدكتور عمر بن سليمان العجاجي، كلمةً أنار فيها جوانب هامة للتبرع وأثره على الإنسان.
كما نوّه بجهود الجمعية، ونقَل فيها تحيات أمير منطقة القصيم رئيس "كبدنا".
وشكر الدكتور "العجاجي" للحضور الاهتمام بالعمل الخيري، ولمقيم الحفل عرضه لتجارب إنسانية لشخصيات نبيلة كـ"فهد بن مديد السويكت"، الذي تبرع بكبده لطفلة تَغَير مجرى حياتها وتحسنت صحيًّا بفضل الله، بعد نجاح العملية.
واعتبر هذا العمل تقدمًا للروح والإنسان، واتصالًا عميق بمكنونه وذكرياته، منوهًا برائد العمل الخيري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.
وشمل الاحتفاء: إلقاء القصائد والكلمات المؤثرة من الحضور، والتي بيّنت عميق العطاء ومدى التواصل الإنساني والإيثار.
كما شارك المواطن بندر بن ناصر البريدي، بتجربته الشخصية كمتبرع سابق بالكبد، وكيف بدأ اتخاذ هذه الطريق الخيرة بالتبرع بالدم، وصولًا لتكون هذه عادة يتصل بها المتبرع بفعل الخير.