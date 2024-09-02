"الغذاء والدواء": 173 ألف بلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية وهذه أكثر 5 أدوية تم الإبلاغ عنها

تلقّت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال النصف الأول من عام 2024، أكثر من 173 ألف بلاغ يتعلق بالأعراض الجانبية للأدوية، وذلك من خلال البلاغات الواردة إليها عن طريق قنوات الإبلاغ الرسمية من مختلف مناطق المملكة.