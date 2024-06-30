الصندوق العقاري يعلن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء

وقال صندوق التنمية العقارية: إن الحل التمويلي يعد من الحلول التمويلية التي تقدم ميزة تنافسية للراغبين في تملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ويهدف إلى تمكين المستفيد عند توقيع العقد التمويلي للمنتج من خيار التملك، بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًّا أو خيار دفع قسط شهري حتى استلام الوحدة السكنية بمبلغ 400 ريال في حالة رغبتهم في الاستفادة من باقة دعم الدفعة المقدمة.