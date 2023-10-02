"الجلاجل" يكرّم "صحة الطائف" نظير خدماتها المقدمة في حج 1444هـ

كرّم وزير الصحة، فهد الجلاجل اليوم، صحة الطائف، نظير تميزها في الخدمات التي قدمتها لضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1444هـ، حيث قدمت صحة الطائف العديد من الخدمات خلال موسم الحج، ومنها تجهيز مستشفى ميداني بسعة ٥٠ سريرًا قابلًا للزيادة، بالإضافة إلى تجهيز ٦٠ فرقة إسعافية يعمل بها أكثر من ٢٥٠ من الكادر الطبي والفني.
وقدمت صحة الطائف خدماتها من خلال مركز إسعافي متنقل بسعة ٣ أسرة وربط أكثر من ٥٦ مركزًا للرعاية الصحية الأولية و١٦ مركزًا إسعافيًا و٣٣ مركبة إسعافية بمركز الطوارئ والكوارث عبر الشبكة اللاسلكية.
كما فتحت إدارة التطوع الصحي بصحة الطائف أكثر من ٣١٦ فرصة لتقديم الخدمات العلاجية والتوعية الصحية من خلال ميقات السيل الكبير وميقات وادي المحرم ومطار الطائف.
هذا وقد استلم التكريم من الوزير مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، وذلك بحضور عدد من قيادات صحة الطائف.