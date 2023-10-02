"الجلاجل" يكرّم "صحة الطائف" نظير خدماتها المقدمة في حج 1444هـ

كرّم وزير الصحة، فهد الجلاجل اليوم، صحة الطائف، نظير تميزها في الخدمات التي قدمتها لضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1444هـ، حيث قدمت صحة الطائف العديد من الخدمات خلال موسم الحج، ومنها تجهيز مستشفى ميداني بسعة ٥٠ سريرًا قابلًا للزيادة، بالإضافة إلى تجهيز ٦٠ فرقة إسعافية يعمل بها أكثر من ٢٥٠ من الكادر الطبي والفني.