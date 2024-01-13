استئناف الدراسة اليوم الأحد بعد انقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

تُستأنف صباح اليوم الأحد الدراسة للطلاب والطالبات بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت لمدة عشرة أيام.
وتستمر الدراسة حتى موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة بتاريخ 16/ 7/ 1445هـ الموافق 28/ 1/ 2024م، وتستأنف بعدها الدراسة حتى نهاية دوام يوم الخميس 12/ 8/ 1445هـ؛ إذ تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني.
فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22/ 8/ 1445 هـ، الموافق 3/ 3/ 2024م، ويتخلله إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 18/ 9/ 1445 هـ، الموافق 28/ 3/ 2024م.
وتُستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الاثنين 6/ 10/ 1445 هـ، الموافق 15/ 4/ 2024م، ويتخللها إجازة مطولة بتاريخ 23/ 10/ 1445 هـ، الموافق 2/ 5/ 2024م.
وينتهي العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 4/ 12/ 1445 هـ، الموافق 10/ 6/ 2024م.