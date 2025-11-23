وزير العدل: التقاضي الرقمي يرفع جودة القضاء ويحقق رضا المتقاضين بنسبة 90%

أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المؤتمر العدلي الدولي الثاني يناقش مفهوم الجودة القضائية وسبل تعزيزها، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة ورفع كفاءة المنظومة العدلية في المملكة.
وأوضح الوزير أن القطاع العدلي، وبدعم القيادة الرشيدة، نجح في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن المملكة وصلت اليوم إلى مرحلة يتم فيها تقديم الدعوى وإصدار الأحكام إلكترونيًا بالكامل عبر منظومة التقاضي الرقمي.
وبيّن الصمعاني أن جميع جلسات التقاضي أصبحت موثقة صوتًا وصورة، ويحق للمتقاضين الاطلاع عليها بكل شفافية، مما يعزز الثقة في الإجراءات الحضورية والافتراضية على حد سواء.
وأشار إلى أن التطوير المستمر في الخدمات العدلية انعكس بشكل مباشر على رضا المستفيدين، حيث حقق القطاع رضاً تجاوز 90%، وهو ما يعد مؤشرًا على تطور الخدمات وجودة الممارسات داخل المنظومة.