وزير العدل: التقاضي الرقمي يرفع جودة القضاء ويحقق رضا المتقاضين بنسبة 90%

وأوضح الوزير أن القطاع العدلي، وبدعم القيادة الرشيدة، نجح في مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن المملكة وصلت اليوم إلى مرحلة يتم فيها تقديم الدعوى وإصدار الأحكام إلكترونيًا بالكامل عبر منظومة التقاضي الرقمي.