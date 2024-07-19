بالصور.. الخلل التقني الذي عطَّل العالم.. لا دليل على أنه "هجوم إلكتروني".. فماذا قالت عنه "مايكروسوفت"؟

أكّدت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية، أنه لا يوجد دليلٌ على أن العطل التكنولوجي العالمي الذي طال شركات طيران، ومصارف، وبورصات، ومطارات، ووسائل إعلام دولية، ناجمٌ عن "هجوم إلكتروني".
وأوضحت وكالة الأمن الفرنسي "أنسي"، أن "الفرق مجنّدة بالكامل لتحديد المؤسسات المتأثرة في فرنسا ودعمها ولِتحديد مصدر هذا العطل".. مضيفة: "لا دليل يشير إلى أن العطل أتى نتيجة هجومٍ إلكتروني".
وأثّر عطل تقني عالمي مفاجئ في العمليات التقنية في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية، وشركة الطيران التركية، ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية، وفي أمريكا طلبت هيئة الطيران، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خللٍ تقني بالحواسيب.
وقال مصدر أمني بالحكومة البريطانية إن الخلل التقني العالمي الذي أثر في شركات الإعلام والبنوك، وشركات الاتصالات في أنحاء العالم لا يتم التعامل معه على أنه هجومٌ سيبراني متعمّد.
وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن خبراء الأمن السيبراني لا يتعاملون مع الأمر على أنه مشكلة أمنية مرتبطة بهجوم سيبراني.
من جانبها، قالت شركة مايكروسوفت إنها تتخذ "إجراءات تخفيفية" بعد مشكلات الخدمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وأشارت الشركة إلى أن انقطاع الخدمة بدأ في ساعاتٍ متأخرة من ليل الخميس.
وأكّدت الشركة أنها تحقّق في مشكلاتٍ تتعلق بالخدمات السحابية في الولايات المتحدة، ومشكلة تؤثر في عديدٍ من تطبيقاتها وخدماتها، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني Crowdstrike، خللاً تقنياً في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.