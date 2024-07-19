بالصور.. الخلل التقني الذي عطَّل العالم.. لا دليل على أنه "هجوم إلكتروني".. فماذا قالت عنه "مايكروسوفت"؟

أكّدت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية، أنه لا يوجد دليلٌ على أن العطل التكنولوجي العالمي الذي طال شركات طيران، ومصارف، وبورصات، ومطارات، ووسائل إعلام دولية، ناجمٌ عن "هجوم إلكتروني".