"المسند" يسلط الضوء على تأثيرات حديقة الملك سلمان في الرياض على الأحياء المجاورة

وقال "المسند": حديقة الملك سلمان مساحة ضخمة من التشجير والتخضير، حيث تبلغ مساحة الرقعة الخضراء نحو 11 كم2، وقد يصل تأثير الحديقة على درجة الحرارة -بعد أن تكتمل تشجيراً- إلى الأحياء المتاخمة للحديقة بمسافة تصل إلى 1-2 كم تقريباً، حيث من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة صيفاً داخل الحديقة بعد أن تشتبك الأشجار بأغصانها بنحو 3 - 7 درجات مئوية، وفي محيط الحديقة مباشرة قد تنخفض إلى درجتيْن عندما تكون الرياح ساكنة.