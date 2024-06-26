"المسند" يسلط الضوء على تأثيرات حديقة الملك سلمان في الرياض على الأحياء المجاورة

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، سابقاً، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن أثر حديقة الملك سلمان في الرياض على الأحياء المجاورة.
وقال "المسند": حديقة الملك سلمان مساحة ضخمة من التشجير والتخضير، حيث تبلغ مساحة الرقعة الخضراء نحو 11 كم2، وقد يصل تأثير الحديقة على درجة الحرارة -بعد أن تكتمل تشجيراً- إلى الأحياء المتاخمة للحديقة بمسافة تصل إلى 1-2 كم تقريباً، حيث من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة صيفاً داخل الحديقة بعد أن تشتبك الأشجار بأغصانها بنحو 3 - 7 درجات مئوية، وفي محيط الحديقة مباشرة قد تنخفض إلى درجتيْن عندما تكون الرياح ساكنة.
وأضاف: عندما تكون الرياح شمالية ستدفع الرياح الكتلة الهوائية المعتدلة والرطبة فوق الحديقة ناحية حي #السليمانية و #الربوة، وستتمتع بنسيم عليل من الهواء المعتدل والمنعش والمفعم بالرطوبة النسبية إلى حد ما، من جرّاء مرور الرياح عبر أجواء الحديقة الغناء.
وأردف: عندما تكون الرياح جنوبية سيتمتع حي الملك سلمان بأجواء الحديقة المعتدل نسبياً، وعندما تكون شرقية سيتمتع حي السليمانية، وحي الملك سلمان، بأجواء الحديقة، وعندما تكون غربية سيتمتع حي الأرجوان بأجواء الحديقة، وقد يصل إلى غربي حي الروضة وحي القدس، وعندما تكون شمالية غربية سيتمتع حي الربوة بأجواء الحديقة، وعندما تكون الرياح جنوبية شرقية سيتمتع حي الورود بأجواء الحديقة.