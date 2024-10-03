بالأرقام.. "أمانة الرياض" تكشف عن أعمال شبكات السيول المنفذة في 30 يومًا

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الأعمال المنفذة في شبكات السيول خلال شهر سبتمبر 2024م، شملت "سفلتة 7149م.ط، وأعمال خرسانة 12018 م3، وأعمال دهان تربة 65257 م3، وأعمال حفر 97741 م3، وأعمال شبكة أنابيب 338 م.ط.