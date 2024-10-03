بالأرقام.. "أمانة الرياض" تكشف عن أعمال شبكات السيول المنفذة في 30 يومًا

كشفت أمانة مدينة الرياض أن أعمال فرقها الميدانية تواصلت في تنفيذ تطوير شبكات السيول خلال شهر سبتمبر المنقضي؛ تعزيزًا للبنية التحتية وكفاءة استدامتها نحو نمو وازدهار مدينة الرياض، وجودة الخدمات الأساسية لتحقيق المستهدفات الطموحة؛ وذلك وفق خطط استباقية.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الأعمال المنفذة في شبكات السيول خلال شهر سبتمبر 2024م، شملت "سفلتة 7149م.ط، وأعمال خرسانة 12018 م3، وأعمال دهان تربة 65257 م3، وأعمال حفر 97741 م3، وأعمال شبكة أنابيب 338 م.ط.
كما تضمنت الأعمال خلال شهر سبتمبر الماضي "418 غرفة تفتيش، و3621 م.ط من العبارات الصندقوية، وشبكة أنابيب 5996م ط، و88 غرفة تفتيش".