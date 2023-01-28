"النقطة العمياء" يواصل قرع الجرس: قصص صادمة لجرائم الخلطات الشعبية.. "العسل الملغم" أبرزها!

جاء ذلك خلال استضافة البرنامج أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، الذي أكد في الحلقة أن أكثر من 80٪ ممن يُحضِّرون تلك الخلطات جهلة، ليس لديهم شهادات علمية أو دراسات.. وصدم المشاهدين بقوله: "أجريتُ في المختبر عمليات تحليل لعسل يدعي بائعه أن فيه الشفاء، وإذا به يحتوي على حبوب مطحونة"! وضرب مثلاً بخلطات توهم المشترين بعلاج السكر، وتبيَّن بعد تحليلها المخبري أنه تم تدعيمها بحبوب طبية لعلاج السكري!