هيئة الغذاء والدواء توضح معايير ومحددات استخدام "المُرة"

كما حذرت "الغذاء والدواء" من استخدام المُر للمرضعات وللنساء الحوامل؛ إذ يعتبر محفزًا لانقباضات الرحم مما قد يتسبب بالإجهاض وحدوث نزيف، كما يجب التوقف عن استخدامه قبل العمليات الجراحية بأسبوعين، لأنه قد يخفض مستوى السكر في الدم، أيضاً قد يتسبب عند استخدامه بكميات عالية في عدم انتظام ضربات القلب والتهابات في الكلى.