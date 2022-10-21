هيئة الغذاء والدواء توضح معايير ومحددات استخدام "المُرة"

تعتبر مادة المُر، أو ما تعرف محلياً بـ"المُرّة" علاجاً طبيعياً لكثير من الأمراض، حيث يستخدمها العامة بكثرة، ولكن يجب التنبه للحد المسموح به منها، وهو من 2 إلى 4 جرام في اليوم الواحد، وذلك بحسب هيئة الغذاء والدواء السعودية.
وبحسب نشرة أعدتها "الهيئة" حول هذه المادة التي تفرزها سيقان شجرة البلسان على شكل مزيج لمادة شبه صمغية، وتنبت في دول الجزيرة العربية والصومال، أن لها عدة استخدامات في الطب البديل، مثل: استخدامها كمادة قابضة لالتئام قروح اللثة والمعدة والأمعاء والجروح الجلدية، كما تستخدم كغسول ومطهر للفن، أيضاً كمساعد في تخفيف أعراض البرد والسعال.
كما حذرت "الغذاء والدواء" من استخدام المُر للمرضعات وللنساء الحوامل؛ إذ يعتبر محفزًا لانقباضات الرحم مما قد يتسبب بالإجهاض وحدوث نزيف، كما يجب التوقف عن استخدامه قبل العمليات الجراحية بأسبوعين، لأنه قد يخفض مستوى السكر في الدم، أيضاً قد يتسبب عند استخدامه بكميات عالية في عدم انتظام ضربات القلب والتهابات في الكلى.
كما بيّنت أنه يتعارض في استخدامه مع الأدوية التي تخفض مستوى السكر بالدم، مما قد يتسبب في تخفيض مستوى السكر بالدم، أيضاً مع دواء الوارفارين (warfarin) المضاد لتخثر الدم، مما قد يتسبب بحدوث الجلطات.