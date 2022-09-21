رئيس الحرس الملكي: في اليوم الوطني تحل ذكرى خالدة لماضٍ عريق وحاضر مشرّف ومستقبل مُشرق

وأشار إلى أنه "في كل عام في هذا العهد الزاهر نحتفي بعدة إنجازات للوطن نفخر ونتباهى بها أمام الأمم، حيث تولت المملكة العربية السعودية دور القيادة الدولية وإطلاق عدة مبادرات تهتم في أمن ومستقبل المنطقة والعالم أجمع، ومنها إقامة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في العاصمة الرياض وهو أول تحالف من نوعه في المنطقة لمكافحة التغير المناخي وحفظ الطبيعة وجودت الحياة ومواجهة التحديات المناخية، وإقامة قمة جدة للأمن والتنمية التي ُحقق من خلالها كثير من أهداف المنطقة أمنياً وتنموياً".