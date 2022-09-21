رئيس الحرس الملكي: في اليوم الوطني تحل ذكرى خالدة لماضٍ عريق وحاضر مشرّف ومستقبل مُشرق

رفع رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وكافة الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 92.
وقال رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل المطيري في تهنئته باليوم الوطني 92: "في هذا اليوم المجيد تحل هذه الذكرى الخالدة لماضٍ عريق وحاضر مشرّف ومستقبل مُشرق وبكل فخر واعتزاز تواصل حكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيدهم الله- وشعبنا العظيم اعتلاء المعالي ومسابقة الزمن لتحقيق حياة ومعيشة يفتخر فيها كل من يعيش على أرضها الطاهرة".
وأضاف: "فمنذ توحيد هذا الوطن المبارك على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وحتى وقتنا الحاضر، والمبادئ والقيم العظيمة التي انغرست في كل مواطن سعودي ثابتة لم تتغير من مسيرة ملهمة ومشرفة بدأها رجل فريد سطر فيها تاريخ الجزيرة العربية ووضع لبنة البناء لهذه الدولة الفتية ليكملوا من بعده أبناؤه الملوك الأبطال مسيرة الإنجازات والتقدم بها إلى مصاف دول العالم في جميع المجالات، وما نشهده الآن في وطننا من نجاحات وإنجازات مستمرة وأمان يعيشه المواطنون والمقيمون في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله- هو نتاج عمل متواصل لسنوات وقرون يتوارثه جيل بعد جيل".
وأشار إلى أنه "في كل عام في هذا العهد الزاهر نحتفي بعدة إنجازات للوطن نفخر ونتباهى بها أمام الأمم، حيث تولت المملكة العربية السعودية دور القيادة الدولية وإطلاق عدة مبادرات تهتم في أمن ومستقبل المنطقة والعالم أجمع، ومنها إقامة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في العاصمة الرياض وهو أول تحالف من نوعه في المنطقة لمكافحة التغير المناخي وحفظ الطبيعة وجودت الحياة ومواجهة التحديات المناخية، وإقامة قمة جدة للأمن والتنمية التي ُحقق من خلالها كثير من أهداف المنطقة أمنياً وتنموياً".
وتابع: "طموحنا بالأمس أصبح حقيقة ولدينا همة لمستقبل عظيم رسمه لنا الملهم سمو سيدي ولي العهد -رعاه الله- وهو الرجل الذي يعمل بلا كلل و لا ملل على تحقيق الكثير من المنجزات التنموية الضخمة مستعيناً بالله ثم بشعب عظيم مخلص لا يعرف المستحيل ويأتي الإعلان عن مشروع ذا لاين ثورة في الحياة الحضرية واستمراراً لعملية التنمية المستدامة والابتكار".
و ختاماً، دعا الله أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا المرابطين.