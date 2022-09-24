محلل سياسي: التعاون بين الرياض وبرلين ضروري لاستقرار المنطقة

واختتم قائلًا: "من المهم أن تحافظ السعودية وألمانيا على علاقة استراتيجية تقوم على مبادئ مشتركة للسلام والأمن والتنمية، خصوصًا أن الرياض تنظر إلى ألمانيا على أنها شريك سياسي واقتصادي مهم، وبلا شك على برلين أن تنظر إلى المملكة النظرة نفسها".