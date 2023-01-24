"سمو القابضة" توقع مذكرة تعاون مع "نايت فرانك" لإعداد دراسات الجدوى لتأسيس أول جامعة عقارية في العالم تحتضنها المملكة

تعليقًا على توقيع المذكرة، أشار الأستاذ سعيد النهدي الرئيس التنفيذي لشركة سمو القابضة، إلى أن توجه الشركة لتأسيس جامعة متخصصة في العلوم العقارية والإسكان تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة والعالم؛ يأتي انطلاقًا من أهمية القطاع العقاري في المملكة والذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، فهو يعتبر قطاعًا حيويًا ضخمًا، ويُعد من أكبر قطاعات الاقتصاد غير النفطي في المملكة، علاوةً على أنه يُعد من أكبر القطاعات التي توفر فرصًا وظيفية لأبناء الوطن. وحيث يشهد هذا القطاع إقبالاً كبيرًا من قبل الراغبين لتعلم أصوله والعلوم المرتبطة به والمتداخلة معه، فقد جاءت فكرة تأسيس أول جامعة متخصصة في العلوم العقارية والإسكان بما يشمله المصطلح من هندسة وإدارة أعمال وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بالعقار، لتساهم في تطوير المنظومة التعليمية بما يخدم هذا القطاع، وبما يُحقق أهداف جودة الحياة وجودة التعليم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.