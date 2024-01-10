"العلي" لـ"سبق": مهرجان "أندية الهواة المسرحي" يشهد إقبالًا ونجاحًا.. ونطمح لتطويره في النسخ المقبلة

ويتضمّن مهرجانُ "أندية الهواة المسرحي" مسابقةً تتنافس فيها 8 أندية هواة مسرحية، بحيث تقدم عروضها المسرحية على مدى 9 أيام للفوز بـ12 جائزة في تخصصات المسرح المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والبرامج المصاحبة، متضمنةً ورشًا تدريبية متخصصة، وبرنامجًا ثقافيًّا يحتوي على جلسات حوارية، وندوات ثقافية، ومعرض تعريفي حول مشاريع ومبادرات الهيئة، فضلًا عن العروض المسرحية المشاركة.