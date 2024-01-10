"العلي" لـ"سبق": مهرجان "أندية الهواة المسرحي" يشهد إقبالًا ونجاحًا.. ونطمح لتطويره في النسخ المقبلة

كشف المدير الفني لمهرجان "أندية الهواة المسرحي" محمد العلي، عن طموحهم وسعيهم إلى تطوير المهرجان في النسخ المقبلة، بعد النجاح الذي تشهده النسخة الأولى لعام 2024.
وأشار إلى أن المهرجان شهد منذ بداية فتح باب التسجيل إقبالًا وتفاعلًا من الهواة والمسرحيين؛ حيث بلغت المشاركات "54" مشاركة؛ مما يعكس رغبة السعوديين في تقديم عروض مسرحية جادة وحقيقية، ويدفعنا في هيئة المسرح والفنون الأدائية للعمل والتخطيط والتحضير بشكل أكبر للوصول إلى أفضل نسخ في السنوات المقبلة، بإذن الله.
وقال "العلي" في حديث لـ"سبق"، أمس الثلاثاء، من مقر مهرجان "أندية الهواة المسرحي" في نسخته الأولى بتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية والمقام في بهو وعلى مسرح جامعة الملك سعود: "نعيش هذه الأيام مع الحراك المسرحي والفني والثقافي عصرًا مسرحيًّا مميّزًا؛ إذ اختتمنا عام 2023 بمهرجان الرياض للمسرح، وبدأنا عام 2024 بمهرجان "أندية الهواة المسرحي"، وخلال العام نشهد عروضًا ومهرجانات وفعاليات مسرحية متنوعة ومختلفة بشكل مستمرّ ومتواصل".
وأكّد أهمية مبادرة المسرح المدرسي الذي يقوم بالشراكة بين هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة ووزارة التعليم؛ لإخراج جيل مسرحي متمكّن ومتميز مستقبلًا يثري ويضيف مزيدًا من الإبداع للمسرح السعودي.
ولفت "العلي" إلى أن المسرح هو أبو الفنون وصاحب العرض الحي الذي يضمن الاتصال الحسي والمباشر بين الفنان على خشبة المسرح والجمهور.
وأوضح أنه يمكن للهواة الانضمام للبرامج التدريبية وورش العمل التي تساعدهم في تطوير قدراتهم لتأسيس فرق مسرحية منظمة للوصول إلى الاحتراف، بإذن الله.
وقدم المديرُ الفني لمهرجان "أندية الهواة المسرحي" محمد العلي، شكرَه لصحيفة "سبق" لتغطيتها فعاليات المهرجان، معربًا عن أمله بأن تكون فعالياته على مستوى الطموحات، مؤكّدًا أنهم في هيئة المسرح والفنون الأدائية في خدمة المسرحيين والمواهب السعودية في مجال التمثيل والمسرح.
ودشَّنت هيئةُ المسرح والفنون الأدائية، فعالياتِ النسخة الأولى من مهرجان "أندية الهواة المسرحي" على مسرح جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، الذي يمتدّ حتى الجمعة المقبل 12 يناير؛ لتمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافسي، وخلق بيئةٍ داعمةٍ ومنتجة للمسرحيين السعوديين، وذلك بحضور نخبة من المسرحيين والفنانين السعوديين.
ويتضمّن مهرجانُ "أندية الهواة المسرحي" مسابقةً تتنافس فيها 8 أندية هواة مسرحية، بحيث تقدم عروضها المسرحية على مدى 9 أيام للفوز بـ12 جائزة في تخصصات المسرح المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والبرامج المصاحبة، متضمنةً ورشًا تدريبية متخصصة، وبرنامجًا ثقافيًّا يحتوي على جلسات حوارية، وندوات ثقافية، ومعرض تعريفي حول مشاريع ومبادرات الهيئة، فضلًا عن العروض المسرحية المشاركة.
وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال تنظيم هذه الفعالية، إلى تمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروض مميزة في إطار تنافسي، وخلق بيئة داعمة ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلّي وإثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة.https://www.youtube.com/watch?si=s9MFdg_bs48ns36b&v=JDCZmTZe6qY&feature=youtu.be