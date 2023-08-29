المملكة تحقق تقدمًا هائلًا في أمن المعلومات.. و8.4 تريليون دولار حجم خسائر القرصنة عالميًا

وتسعى المملكة -مدفوعةً برؤيتها الطموحة- إلى الاستثمار بكثافة في التحول الرقمي لتحقيق منظومة اقتصاد رقمي فعالة، لتعزيز عدد من الجوانب من أهمها الأمن المعلوماتي وذلك من خلال دعم ومساندة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، كما أن الجهات غير الربحية القطاع الثالث عالميًا تسهم جنبًا إلى جنب مع هذه القطاعات في تعزيز الأمن المعلوماتي، وتسعى المؤسسات غير الربحية المحلية في المملكة -منطلقة من أهداف رؤية 2030؛ للمساهمة في دعم القطاعات الأخرى من خلال العمل على إحداث أثر أكبر وأعمق، ومن هذه المؤسسات غير الربحية جمعية أمن المعلومات "حماية"، والتي باتت تسهم في خدمة قطاع أمن وسلامة المعلومات في المملكة من خلال تعزيز الوعي بمخاطر الفضاء الإلكتروني عبر تقديم الاستشارات وبناء برامج تطوير القدرات.