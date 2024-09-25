رواد التواصل الاجتماعي يحتفون بـ"قائد التغيير".. والفيديو يحقّق تداولًا كبيرًا

حقّق فيديو "قائد التغيير" الذي طرحه الفنان خالد عبدالرحمن بمناسبة اليوم الوطني 94 للمملكة؛ تداولًا كبيرًا عبر منصات التواصل المختلفة؛ حيث احتفى رواد وسائل التواصل الاجتماعي بكلمات القصيدة التي نظمها الدكتور عائض القرني، وأنتجها هشام الأمين، لتعبر عن وجدان ملايين السعوديين الذين يعتزون بهذا اليوم المجيد.
ويقدم فيديو "قائد التغيير" عدة مقاطع وصور لسموّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان في جولات داخلية وخارجية، ومشاهد من المملكة وأبرز معالمها، مصحوبة بعذوبة صوت خالد عبدالرحمن منشدًا: "يا سميّ المصطفى، عشت يا فخر الرجال.. جاك موفور التحايا من الشعب العظيم.. في مديحك لو وصلنا المجرة بالحبال.. والكواكب لو نظمنا بها مدح الزعيم.. قصرت في واجب أبو المهمات الثقال.. نادر فيه القصايد تهيض وتستهيم".
ولاقى كليب "قائد التغيير" إعجابًا كبيرًا في أوساط المشاهدين والفنانين والنقاد؛ نظرًا لاكتمال عناصره من الكلمات والصوت والألحان والإخراج، فيما عبر منتج الكليب هشام الأمين عن اعتزازه بإنتاج هذا العمل الوطني الكبير، الذي يتحدّث بلسان حال الشعب السعودي، ويعبّر عن مشاعره تجاه قيادته.
وأكّد الأمين أن اليوم الوطني هو يوم عزة يشعر فيه كل مواطن سعودي بالفخر لانتمائه لهذا الوطن العظيم، ويعبّر فيه عن محبّته للقيادة واعتزازه بها واصطفافه خلفها، وهو ما دفعنا لإنتاج هذا العمل الفني، لنعبر بدورنا من خلاله عن هذا الحبّ وهذا الانتماء للوطن وقيادته.