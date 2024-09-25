رواد التواصل الاجتماعي يحتفون بـ"قائد التغيير".. والفيديو يحقّق تداولًا كبيرًا

وأكّد الأمين أن اليوم الوطني هو يوم عزة يشعر فيه كل مواطن سعودي بالفخر لانتمائه لهذا الوطن العظيم، ويعبّر فيه عن محبّته للقيادة واعتزازه بها واصطفافه خلفها، وهو ما دفعنا لإنتاج هذا العمل الفني، لنعبر بدورنا من خلاله عن هذا الحبّ وهذا الانتماء للوطن وقيادته.