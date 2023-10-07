عقد جلسة حوارية عن الحد من تدهور الأراضي على هامش أسبوع المناخ.. الثلاثاء

وتنظم الجلسة الحوارية رفيعة المستوى وزارة البيئة والمياه والزراعة، في يوم 25 ربيع الأول من عام 1445هـ، الموافق 10 أكتوبر من عام 2023م، في بوليفارد رياض سيتي، في العاصمة الرياض، وسيشارك في الجلسة التي تنظمها الوزارة ضمن برنامج أسبوع المناخ، نخبةٌ من المتحدثين السعوديين والدوليين المتخصصين في مجالات تنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة؛ لمناقشة عدة محاور أبرزها: أهمية العمل الدولي للحد من تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها، والآثار الناتجة عن تدهور الأراضي على التغير المناخي، والتنوع الأحيائي، والأمن الغذائي، وجهود المملكة العربية السعودية في إعادة تأهيل الأراضي، والحد من تدهورها.