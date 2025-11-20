‏NHC توقّع مذكرة تعاون مع شركة سهل للتمويل لتعزيز حلول التمويل خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025

وتبرز هذه الاتفاقية الدور المهم الذي تقوم به NHC في بناء منظومة تمويلية متكاملة بالتعاون مع الشركات المتخصصة، حيث تسعى من خلالها إلى طرح حلول تمويلية أكثر مرونة وتنافسية تتناسب مع احتياجات العملاء من الفئات المستهدفة، وتساعدهم على الدخول في فرص استثمارية داخل وجهات NHC، بما يدعم توسّع الشركة في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري.