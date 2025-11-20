‏NHC توقّع مذكرة تعاون مع شركة سهل للتمويل لتعزيز حلول التمويل خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2025

قّعت NHC مذكرة تعاون مع شركة سهل للتمويل بالتزامن مع مشاركتها كشريك مؤسس في معرض “سيتي سكيب العالمي 2025”، وذلك ضمن جهودها لتعزيز شراكاتها مع القطاع المالي.
وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير برامج تمويلية مبتكرة ومستدامة لمسار يستهدف عملاء التميز ورجال الأعمال بالإضافة إلى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، عبر إتاحة فرصة تملك أصول عقارية استثمارية في وجهات NHC، من خلال حلول تمويلية متكاملة تقدمها شركة سهل خلال المعرض، بما يعزز خيارات الاستثمار لعملاء القطاع التمويلي.
وتبرز هذه الاتفاقية الدور المهم الذي تقوم به NHC في بناء منظومة تمويلية متكاملة بالتعاون مع الشركات المتخصصة، حيث تسعى من خلالها إلى طرح حلول تمويلية أكثر مرونة وتنافسية تتناسب مع احتياجات العملاء من الفئات المستهدفة، وتساعدهم على الدخول في فرص استثمارية داخل وجهات NHC، بما يدعم توسّع الشركة في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري.
يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات الخضراء التي تعزز المشهد الحضري وتواكب تطلعات السكان. كما تؤكد هذه المشاريع مكانة NHC كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر نماذج لا تقتصر على البناء، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.