لأول مرة بالعالم العربي.. "اطبع" تطلق خدمات "الطباعة عند الطلب" للناشرين والمؤلفين

في مؤتمر الناشرين المنعقد على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب في نهاية العام 2021؛ أشار المهندس خالد بامحمد إلى التحولات التي مرت بها شركة منصة اطبع الذكية، والتي بدأت بمشروعها الأول في العام 2017 عبر إطلاق مشروع منصة اطبع لتقديم خدمات الطباعة أونلاين عبر أكثر من 200 مقدم خدمة طباعة حول المملكة، الذي تخدم من خلاله عملاءها في 35 مدينة ومحافظة داخل المملكة، وتحدث حول أهم ما يجب العمل عليه في هذه المرحلة من تشجيع المؤلفين وتسهيل عملية النشر من خلال مكتبة اطبع.