"الفالح" يكشف عن نظام جديدة لجباية الزكاة.. ملامحه تتشكّل حاليًا

كشف وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، عن جهود متواصلة من أجل الإعلان عن نظام جديد لجباية الزكاة.
وأشار "الفالح" إلى أن المناقشات جارية مع المسؤولين في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان أن النظام سيحقق سهولة إجراءات العمل والشفافية للمستثمرين.
وقال: يتم العمل على اللوائح جنبًا إلى جنب مع إصدار نظام جباية الزكاة، وننظر أيضًا لموضوع ضريبة الدخل على الشركات، وقد تكون هناك مبادرات في هذا الموضوع لن يتم استباقها".
وأضاف وزير الاستثمار: ستتم مراجعة الممارسات والتشريعات المعنية بالضرائب والزكاة، بحيث يكون لدينا قيمة تنافسية بالنسبة للضرائب مقارنة بالدول الأخرى.
وأشار إلى أن الهدف هو أن يكون المقابل المالي والرسوم والضرائب والزكاة في مجموعها واضحة ومنخفضة بقدر المستطاع، وتمكين المستثمر من الاستثمار برأس ماله وجهده وأفكاره والحصول على عائد مجزٍ ينافس أي دولة أخرى.
واختتم بالقول: ربحية المستثمر أهم شيء لدى الوزارة لإعادة تدويره في الاقتصاد، ويتم العمل على استحداث نظام استثمار شامل.
يشار إلى أن "الفالح" أعلن أن حجم الفرص الاستثمارية في المملكة بحسب الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وصل إلى 12.4 تريليون ريال، وأن نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات هي داخل مدن المملكة.
وأضاف أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة السعودية يبلغ 1.1 تريليون ريال.
وذكر أن نحو 1.1 تريليون ريال حجم الفرص الاستثمارية في المرافق العامة في المملكة، بالإضافة إلى 1.7 تريليون ريال حجم الفرص الاستثمارية في قطاع النقل في المملكة.