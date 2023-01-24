"الفالح" يكشف عن نظام جديدة لجباية الزكاة.. ملامحه تتشكّل حاليًا

وقال: يتم العمل على اللوائح جنبًا إلى جنب مع إصدار نظام جباية الزكاة، وننظر أيضًا لموضوع ضريبة الدخل على الشركات، وقد تكون هناك مبادرات في هذا الموضوع لن يتم استباقها".