شرطة الرياض تطيح بثلاثة وافدين أنشؤوا منصات وهمية للاحتيال وتحويل الأموال للخارج

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية السورية، تورطوا في ارتكاب حوادث جنائية تمثلت في إنشاء منصات إلكترونية وهمية تدار من خارج المملكة، للاحتيال على الضحايا عبر ادعاء تقديم خدمات متنوعة.
وأوضح الأمن العام أن المتهمين استخدموا هذه المنصات في بيع مركبات لا يملكونها بأقل من قيمتها الفعلية، واستخراج تأشيرات عمل بغرض النصب والاحتيال، إضافة إلى تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة إلى خارج المملكة.
وأكدت شرطة الرياض أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.