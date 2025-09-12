شرطة الرياض تطيح بثلاثة وافدين أنشؤوا منصات وهمية للاحتيال وتحويل الأموال للخارج

وأوضح الأمن العام أن المتهمين استخدموا هذه المنصات في بيع مركبات لا يملكونها بأقل من قيمتها الفعلية، واستخراج تأشيرات عمل بغرض النصب والاحتيال، إضافة إلى تحويل الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة إلى خارج المملكة.