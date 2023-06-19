بحضور الأمير عبدالعزيز بن طلال.. الجامعة العربية المفتوحة ومؤسسة أحياها تدشنان صندوق دعم حراس الأمن

برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أحياها الإنسانية، دشنت الجامعة العربية المفتوحة في الرياض ومؤسسة أحياها اليوم صندوق دعم حراس الأمن والذي يهدف إلى تكريم حراس أمن الجامعة العربية المفتوحة وتسهيل عملهم.
وشهد حفل التدشين الذي أقيم في مقر الجامعة بالرياض اتفاقية بين الجامعة ومؤسسة الأمير عبدالعزيز بن طلال وسُرَى بنت سعود للتنمية الإنسانية (أحياها) لتوفير منح دراسية لحراس الأمن، قام بالتوقيع عليها الدكتور علي الشهراني، رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية، والأستاذة مشاعل الرشيد، المدير التنفيذي لمؤسسة أحياها.
ويهدف صندوق دعم رجال الأمن إلى تعزيز دعم حراس الأمن ورفع روح التكافل المجتمعي والروح المعنوية للعاملين في القطاع، كما يسعى مشروع الصندوق إلى التركيز على هذه الفئة التي لا يسلط الضوء عليها بالشكل الكافي على الرغم من صعوبة عملهم وتحدياته المتعددة، مع السعي إلى تحسين جودة حياة حراس الأمن في الجامعة العربية المفتوحة.
يذكر أن مؤسسة أحياها الإنسانية هي مؤسسة مجتمعية غير ربحية انطلقت من العاصمة السعودية الرياض لتسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين المجتمع المدني عبر دعم المبادرات المبتكرة ذات الأثر المستدام وتعد حاضنة تنموية لمفهوم ريادة العمل الإنساني تحت شعار "نبتكر لخدمة الإنسان".
وانطلقت الجامعة العربية المفتوحة بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، حين أعلن في عام 1996 عن مبادرته لإنشاء جامعة عربية مفتوحة ككيان أكاديمي تعليمي غير تقليدي وكمؤسسة تسهم في توجيه التنمية في المجالات العلمية والاجتماعية والثقافية، وتطورت تلك المبادرة في عام 2002 لتترجم على أرض الواقع إلى جامعة متكاملة هي الجامعة العربية المفتوحة التي انطلقت بتعاون مشترك مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.