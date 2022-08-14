عملية قسطرة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب تنقذ مريضة من نزيف رحمي هدّد حياتها

وقال الدكتور سمير سندي المدير الطبي للمستشفى: إن المريضة، وهي سيدة "عشرينية"، قد أسعفت إلى طوارئ المستشفى إثر إصابتها بنزيف حادّ، بعد نحو "4" أسابيع من الولادة، وعمل الفريق الطبي للنساء والولادة على استقرار حالتها، بعد أن فقدت كمية كبيرة من الدم، أدى ذلك إلى انخفاض في ضغط الدم وزيادة في معدل نبضات القلب والشعور بالإغماء؛ حيث أجريت لها حزمة من الفحوصات الدقيقة التي بيّنت وجود نزيف داخل الرحم، بالإضافة إلى تمدد شرياني كاذب.