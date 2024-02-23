ميزات تجريبية جديدة من "ثريدز"... حفظ مسودات وأخرى مرتبطة بالصور

أعلن رئيس "إنستجرام"، آدم موسيري، عن مجموعة من الميزات التجريبية الجديدة في تطبيق "ثريدز"، التابع لشركة "ميتا" الأمريكية.
وأوضح موسيري أن أبرز هذه الميزات التجريبية، هي القدرة على حفظ مسودات للمنشورات.
وسيتمكن المستخدمون بسهولة من حفظ المنشور الذي كتبوه كمسودة يمكنهم تحريرها ونشرها لاحقًا عن طريق التمرير لأسفل على شاشة أجهزتهم المحمولة.
عندما تكون هناك مسودة محفوظة، تقوم قائمة التطبيق الموجودة أسفل الشاشة بتمييز رمز النشر.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، يمكنهم حفظ مسودة واحدة فقط، وليس من الواضح ما إذا كانت "ميتا" لديها خطط لمنح المستخدمين القدرة على حفظ المزيد.
بالإضافة إلى المسودات، تقوم "ميتا" أيضًا باختبار كاميرا داخل التطبيق، فهو يفتح كاميرا الهاتف المحمول من داخل "ثريدز" نفسه، بحيث يمكن للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من هواتفهم بسهولة أكبر.
ونشر مارك زوكربيرج، رئيس ميتا، منشورًا على الخدمة مع صورة قال إنها التقطت باستخدام الكاميرا الجديدة داخل التطبيق التي تختبرها الشركة.