"السواحة" يلتقي عددًا من وزراء الاقتصاد الرقمي والتقنية والاتصالات

الْتقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، عددًا من وزراء الاتصالات والتقنية والاقتصاد الرقمي؛ وذلك على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين التي ترأس جمهوريةُ الهند دورتها الحالية.