وزارة السياحة تفتتح مكاتبها في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتسهيل الخدمات وتعزيز جودتها

وأشار الرساسمة إلى أن الوزارة تهدف من خلال افتتاح المكاتب الجديدة إلى تحقيق عددٍ من الأهداف، أبرزها متابعة أعمال الرقابة والتفتيش، وضمان الالتزام بالأنظمة والمعايير المعتمدة، ودعم المستثمرين، وتمثيل الوزارة في المجالس واللجان والفعاليات الرسمية في المنطقتين، كما ستسهم هذه المكاتب في تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.