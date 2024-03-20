"استطلاع" تطرح 17 مشروعًا اقتصاديًّا وتنمويًّا لأخذ مرئيات العموم والمقترحات حولها

وطرحت الهيئة العامة للعقار 3 مشروعات: الأول "اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة"، وتهدف منه الهيئة إلى تنظيم النشاط بموجب المادة الثامنة والعشرين من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 10/ 3/ 1444هـ، والمشروع الثاني "ضوابط تأهيل ممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة"، وتهدف هذه الضوابط إلى بيان متطلبات التأهيل الخاصة بممارسي أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، والمشروع الثالث "الضوابط المنظمة لحساب الضمان لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة"، وتهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان، وآلية الصرف منه، والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة، وينتهي الاستطلاع على المشروعات الثلاثة بتاريخ 28 مارس 2024م.