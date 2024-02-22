رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة يوم التأسيس

وبيّن سموّه أن المملكة تواصل مسيرة النمو والعطاء منذ تأسيسها بفضل الله عز وجل ثم الجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادات الحكيمة منذ تأسيسها وحتى اليوم، مما أدى لتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد على كافة الأصعدة بدعم من رؤية السعودية 2030. كما أوضح سموّه أن الإنجازات التي تحققها المملكة في مجال التقنيات والاتصالات هي ثمرة للدعم الكريم الذي مكّن من تسريع وتيرة التحول الرقمي فيها.