رئيس مجلس إدارة مجموعة stc ورئيسها التنفيذي يهنئان القيادة بمناسبة يوم التأسيس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة مجموعةstc ، باسمهِ ونيابة عن منسوبي المجموعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء "حفظهما الله" وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية.
وأعرب سموّه عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام ودعم مستمرين لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة كرائد في الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.
وبيّن سموّه أن المملكة تواصل مسيرة النمو والعطاء منذ تأسيسها بفضل الله عز وجل ثم الجهود الدؤوبة التي تبذلها القيادات الحكيمة منذ تأسيسها وحتى اليوم، مما أدى لتحول المملكة إلى نموذج عالمي رائد على كافة الأصعدة بدعم من رؤية السعودية 2030. كما أوضح سموّه أن الإنجازات التي تحققها المملكة في مجال التقنيات والاتصالات هي ثمرة للدعم الكريم الذي مكّن من تسريع وتيرة التحول الرقمي فيها.
وبهذه المناسبة، قدم الرئيس التنفيذي للمجموعة عليان بن محمد الوتيد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام سمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – وللشعب السعودي كافة.
وأكد الوتيد أن بنية التأسيس القوية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تنمو بخطى واثقة ومتسارعة بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن هذا التأسيس يأخذنا بخطوات واثقة إلى المستقبل. كما أكد على مواصلة المجموعة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تمكين التحول الرقمي وتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي رائد إقليمياً وعالمياً.
كما أوضح الوتيد أن المجموعة تواصل العمل على تسخير طاقتها وإمكاناتها لتبنى أحدث التقنيات بما يدعم ترسيخ مكانة المملكة وتحقيق أهدافها للتحول الرقمي، وتؤدي دوراً محورياً في ذلك من خلال تقديم أحدث التقنيات، وتحفيز الابتكار، وتوفير الحلول الرقمية التي تمكّن الشركات والأفراد من الوصول إلى خدمات تقنية متطورة وآمنة.