"الفالح": المحتوى المحلي هو الشعلة التي تُوقد تنافسية الاقتصاد في القطاعات كافة
أكّد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح؛ أن المحتوى المحلي هو الشعلة التي توقد تنافسية الاقتصاد في القطاعات كافة، وتتطلب إيجاد بيئة استثمارية.
ولفت "الفالح"؛ خلال جلسة وزارية ضمن أعمال منتدى التحوُّل المحلي في نسخته الثانية، أن التنافسية تتطلب بيئة استثمارية منافسة جداً أيضاً.
أطلقت، اليوم، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي تحت شعار "شراكات لتنمية مستدامة"، بمشاركة عديدٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص من كبريات الشركات الوطنية والمملوكة للدولة والمتوسطة والصغيرة، إضافة إلى المستثمرين الدوليين، والقطاع غير الربحي وأفراد المجتمع المحلي، وذلك تحت منصة موحدة لاستعراض مبادرات وأعمال المحتوى المحلي، وإيجاد التعاون بين القطاعات كافة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجيّة.
وتعمل النسخة الثانية من المنتدى على تحفيز تبني القطاع الخاص، المحتوى المحلي في المملكة، وإيجاد فرص استثمارية، وشراكات مستدامة؛ كونه منصة تربط بين الطلب والعرض من الجهات الحكومية والشركات الكبرى من القطاع الخاص والمملوكة للدولة في المملكة؛ ما يُسهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030.