"الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. 45 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 45 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الخرج والتنهات والدهناء والصمان 43 مئوية، وحفر الباطن والدمام ومكة المكرمة 42 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها الباحة 16 مئوية وأبها 17 درجة، والقريات 18 مئوية.
وأوضح أن ينبع سجلت أعلى نسبة رطوبة 95%.
وكان المركز قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.