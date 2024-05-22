"الأحساء" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. 45 مئوية

وكان المركز قد توقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.